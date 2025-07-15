В крае подорожала свекла и подешевели поездки в Дубай

В июне больше всего подорожала свёкла столовая — на 25,7%, картофель — на 16,2%, морковь — на 15,8%, кофе натуральный в зернах и молотый — на 7,4%, яблоки — на 6,4%, апельсины — на 6,2%, лук репчатый — на 5,3%.
Значительное снижение цен наблюдалось на перец сладкий свежий — на 15,2%, помидоры свежие — на 12,4%, огурцы свежие — на 11,2%. А также уменьшились цены на капусту белокочанную свежую — на 8,6%, грибы свежие — на 7,8%, яйца куриные — на 7,4%, крупу гречневую-ядрицу — на 3,9%, чеснок — на 3,7%, пшено — на 3,4%, виноград — на 3,1%, сообщает Красноярскстат.
В группе непродовольственных товаров за рассматриваемый период более всего подорожали: полотенце личное — на 7,0%, пеленки для новорожденных — на 6,5%, медикамент «Цитрамон» — на 5,7%, майка, футболка мужская бельевая — на 4,7%, вата — на 4,4%, медикамент «Нафазолин» и кольцо обручальное золотое — в равной степени на 4,3%, санитарно-гигиеническая маска (медицинская) — на 4,0%.
Среди платных услуг более всего повысилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 8,4%, аренды индивидуального банковского сейфа — на 7,1%, прививки животного — на 6,8%, поездки на отдых в Турцию — на 6,5%, поездок в отдельные страны Средней Азии — на 5,0%, поездки на отдых в Египет и на отдых на Черноморское побережье России — в равной степени на 4,8%, поездок в страны Закавказья — на 4,3%, проживание в хостеле — на 4,2%.
Наибольшее снижение отмечено на стоимость поездки на отдых в ОАЭ — на 10,9%.