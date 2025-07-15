В крае подорожала свекла и подешевели поездки в Дубай

Среди платных услуг более всего повысилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 8,4%, аренды индивидуального банковского сейфа — на 7,1%, прививки животного — на 6,8%, поездки на отдых в Турцию — на 6,5%, поездок в отдельные страны Средней Азии — на 5,0%, поездки на отдых в Египет и на отдых на Черноморское побережье России — в равной степени на 4,8%, поездок в страны Закавказья — на 4,3%, проживание в хостеле — на 4,2%.