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Два трехсекционных трамвая поступят в Екатеринбург в конце июля

В Екатеринбург скоро поступят новые трехсекционные трамваи.

Источник: Комсомольская правда

В конце июля в город прибудут первые два трехсекционных низкопольных трамвая, произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

Ожидается, что до конца января 2026 года будет поставлено еще 13 таких вагонов.

Новые трамваи вмещают более 150 пассажиров и оснащены современными удобствами: климат-контролем, информационными табло, USB-портами и кондиционерами.

Напомним, один из таких трамваев уже проходит обкатку на маршруте № 18 (Волгоградская — Шарташ). Модель «Кастор» была разработана специально для Екатеринбурга и пока не используется в других городах России.

Новые вагоны сохраняют традиционную для уральских трамваев цветовую гамму с преобладанием оранжевого и желтого цветов. Точная дата поступления первых двух трамваев в парк «Гортранса» пока не уточняется.