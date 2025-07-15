В Самаре продолжают строить будущее: новые школы, театры, музеи и спорткомплексы

Самара не стоит на месте — в городе активно развивают инфраструктуру, чтобы сделать жизнь горожан удобнее, интереснее и комфортнее.
Работы идут по всем направлениям: от образования до спорта и культуры. Об этом на заседании областного правительства рассказала Юлия Ашуркова, первый замглавы городского округа.
Сейчас в столице региона идёт капитальный ремонт сразу пяти школ — № 8, 28, 92, 118 и 161.
Также обновляют два детских сада — № 462 и 185. Но на этом план развития образования не заканчивается.
В ближайшее время начнётся строительство двух новых школ: в жилом комплексе «Якиманка» (нужно около 564 миллионов рублей) и в микрорайоне, где строятся дома в проектах «Сколково» и «Вешки» (ещё почти 413 миллионов).
Городу обещают «подарить» два ярких объекта — современный театр для детей и молодежи под названием «Мастерская» и масштабный музейно-выставочный центр «Самара Космическая» с настоящим планетарием.
Такие проекты точно привлекут внимание не только местных жителей, но и гостей города.
Не забывают чиновники и о здоровье самарцев — продолжается строительство трёх новых физкультурно-оздоровительных комплексов: в посёлке Приозёрный, в Ленинском районе и в Прибрежном. Плюс ко всему — обещают обновить стадион «Заря».
Если всё пойдёт по плану, совсем скоро Самара станет ещё уютнее, современнее и интереснее для тех, кто здесь живёт.
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