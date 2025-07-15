В Новосибирске не состоялись торги по КРТ микрорайона «Клюквенный»

Площадь первого земельного участка по улице Подневича, 36 — 22,2 тыс. кв. м. Начальная цена торгов — 36,6 млн руб. По условиям договора о КРТ, организаторами предусмотрена обязанность застройщика по внесению целевого взноса на инфраструктуру в размере 235 млн руб. (вносится равными частями ежемесячно в течение двух лет) и целевого взноса на завершение строительства многоквартирных домов в размере 13,7 млн руб. (вносится равными частями в течение года).