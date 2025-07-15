В Волгоградской области нашли опасные сыр, масло и сметану

Из 720 килограммов молока с жирностью 4,1% было произведено 3 килограмма сливочного масла с жирностью 60%. Кроме того, из этого же молока изготовили творог, сметану и мягкий сыр. Согласно расчетам, жира в сырье было 29,5 килограммов, а в готовой продукции 43,6 килограмма.