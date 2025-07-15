В Волгоградской области нашли опасные сыр, масло и сметану

В Волгоградской области Россельхознадзор обнаружил опасную молочную продукцию. При проверке сотрудники нашли нарушения в документах, которые позволили засомневаться в качестве и составе сыра, творога, сметаны и масла, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
В ходе мониторинга системы «Меркурий» они выявили несоответствия в деятельности физического лица, осуществляющего свою деятельность в Котельниковском районе. Ветеринарный специалист ГБУ ВО «Котельниковская райСББЖ» оформил производственный сертификат на молочную продукцию, где процент жира в готовом продукте оказался больше, чем в исходном сырье.
Из 720 килограммов молока с жирностью 4,1% было произведено 3 килограмма сливочного масла с жирностью 60%. Кроме того, из этого же молока изготовили творог, сметану и мягкий сыр. Согласно расчетам, жира в сырье было 29,5 килограммов, а в готовой продукции 43,6 килограмма.
Подобные несоответствия вызывают серьезные вопросы к качеству и безопасности продукции. Физическому лицу объявили предостережение о недопустимости нарушений. Материалы дела также направили в комитет ветеринарии области и природоохранную прокуратуру для принятия мер. Производственный сертификат аннулирован.