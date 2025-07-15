В Омске готовят к сносу Комсомольский городок: на его месте появятся многоэтажки

На этом участке планируется построить новый жилой квартал. Проект разработан БУ города Омска «Омскархитектура» и предусматривает возведение трёх многоэтажных комплексов от 14 до 20 этажей. В них разместятся не только квартиры, но и встроенные магазины, офисы и другие сервисные помещения.