В Омске готовят к сносу Комсомольский городок: на его месте появятся многоэтажки

Здесь будет построен новый жилой район. Об этом сообщает издание «Омскрегион» со ссылкой на данные городской администрации.
Проект затронет 22 многоквартирных дома: 11 пятиэтажек, 10 трёхэтажек и одно двухэтажное здание. Также планируется снести здание школы № 39, признанное технически непригодным для эксплуатации.
На этом участке планируется построить новый жилой квартал. Проект разработан БУ города Омска «Омскархитектура» и предусматривает возведение трёх многоэтажных комплексов от 14 до 20 этажей. В них разместятся не только квартиры, но и встроенные магазины, офисы и другие сервисные помещения.
Кроме жилых домов, в проекте предусмотрено строительство:
- начальной школы на 200 учеников,
- детского сада на 100 мест,
- объекта дополнительного образования,
- медцентра на 300 посещений,
- парковки на 300 автомобилей.
Сроки начала строительных работ пока не называются.