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В Омске готовят к сносу Комсомольский городок: на его месте появятся многоэтажки

В Омске планируется провести снос Комсомольского городка, который состоит из устаревших многоквартирных домов, расположенных на улицах Берко Цемента, 4-й Транспортной и Запорожской.

Здесь будет построен новый жилой район. Об этом сообщает издание «Омскрегион» со ссылкой на данные городской администрации.

Проект затронет 22 многоквартирных дома: 11 пятиэтажек, 10 трёхэтажек и одно двухэтажное здание. Также планируется снести здание школы № 39, признанное технически непригодным для эксплуатации.

На этом участке планируется построить новый жилой квартал. Проект разработан БУ города Омска «Омскархитектура» и предусматривает возведение трёх многоэтажных комплексов от 14 до 20 этажей. В них разместятся не только квартиры, но и встроенные магазины, офисы и другие сервисные помещения.

Кроме жилых домов, в проекте предусмотрено строительство:

  • начальной школы на 200 учеников,
  • детского сада на 100 мест,
  • объекта дополнительного образования,
  • медцентра на 300 посещений,
  • парковки на 300 автомобилей.

Сроки начала строительных работ пока не называются.