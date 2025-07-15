Более 675 миллионов рублей получит Крым на модульные отели

В период с 2025 по 2027 год Республика Крым получит финансирование из федерального бюджета для господдержки инвестиционных проектов, направленных на создание модульных средств размещения.
Общий объем субсидии составит более 675 миллионов рублей, включая 262,1 миллиона в текущем году, 190,2 миллиона в 2026 году и 222,7 миллиона в 2027 году.
Министерство экономического развития России одобрило десять проектов по возведению модульных отелей в Крыму. Они будут расположены в Алуште, Судаке, Ленинском, Феодосии, Бахчисарае, Черноморске и Сакском районе. Это позволит увеличить количество мест для комфортного отдыха туристов. Пять из них будут завершены в 2025 году, один — в 2026 году, а четыре — в 2027 году. Выделенное финансирование позволит возместить инвесторам до половины стоимости проекта.