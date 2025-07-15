Более 675 миллионов рублей получит Крым на модульные отели

Министерство экономического развития России одобрило десять проектов по возведению модульных отелей в Крыму. Они будут расположены в Алуште, Судаке, Ленинском, Феодосии, Бахчисарае, Черноморске и Сакском районе. Это позволит увеличить количество мест для комфортного отдыха туристов. Пять из них будут завершены в 2025 году, один — в 2026 году, а четыре — в 2027 году. Выделенное финансирование позволит возместить инвесторам до половины стоимости проекта.