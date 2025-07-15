На модернизацию трамвайной инфраструктуры Самары требуется 27 млрд рублей

На состоявшемся 15 июля заседании регионального правительства были озвучены планы по модернизации городского электротранспорта. Как сообщила первый заместитель мэра Юлия Ашуркова, для приведения в порядок трамвайной инфраструктуры потребуется 27,13 миллиарда рублей.
Согласно официальным данным, половина трамвайных путей в городе требует срочной замены. «Сложилась критическая ситуация: современные вагоны вынуждены эксплуатироваться на ветхой путевой инфраструктуре, что создаёт постоянную угрозу аварийных ситуаций», — пояснила представитель городской администрации.
Председатель правительства Михаил Смирнов подтвердил намерения властей сохранить этот вид транспорта, отметив необходимость комплексного финансирования.
«Бюджетных средств недостаточно для полного обновления сети. Мы планируем привлекать федеральные субсидии и частные инвестиции, так как трамвай остаётся важной частью транспортной системы Самары», — заявил Смирнов.
В ближайшее время будет разработана детальная программа модернизации с учётом потребностей городской инфраструктуры и пассажиропотока.
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