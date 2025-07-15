В Приморье временно прекратили работу магазины сети «Винлаб»

На горячей линии подтверждают: магазины сети не функционируют ни в одном регионе — всего в стране их насчитывается свыше 2000. Отметим, что первый магазин открылся в 2010 году в Находке. Сейчас сеть входит в структуру Novabev Group прежнее название — Beluga Group.