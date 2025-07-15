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В Приморье временно прекратили работу магазины сети «Винлаб»

О закрытии торговых точек сообщают жители из разных районов Приморья.

Источник: соцсети

Приморские филиалы сети алкогольных напитков «Винлаб» временно приостановили свою деятельность. На дверях магазинов висят таблички «Магазин закрыт по техническим причинам».

Сеть магазинов «Винлаб» по техническим причинам прекратила работу во Владивостоке, а также в более чем 2000 торговых точках по всей России. Двери алкогольных маркетов закрыты, онлайн-платформа также недоступна. Клиентам, успевшим оформить и оплатить заказы, предстоит ждать возврата средств.

На горячей линии подтверждают: магазины сети не функционируют ни в одном регионе — всего в стране их насчитывается свыше 2000. Отметим, что первый магазин открылся в 2010 году в Находке. Сейчас сеть входит в структуру Novabev Group прежнее название — Beluga Group.

По сведениям, полученным изданием «Readovka», магазины не работают уже два дня подряд из-за серьёзного взлома внутренних серверов.