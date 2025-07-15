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Строить Южный скоростной периметр в Краснодаре начнут не раньше 2029 года

Проект Южного скоростного периметра в Краснодаре, оцененный в 80 млрд руб., переходит в фазу активной подготовки.

Как сообщил в беседе с BFM Кубань вице-мэр города Владимир Архипов, стоимость проектно-изыскательских работ увеличена вдвое — с 500 млн до 1 млрд руб. Основной объем финансирования на строительство остается без изменений.

Магистраль включена в государственную программу «25/35» и рассчитана к реализации в период с 2028 по 2035 год. Завершена разработка документации по планировке территории, однако после прохождения стадии публичных слушаний проект направлен на доработку. Уточненные решения будут приниматься параллельно с подготовкой проектно-сметной документации, которая запланирована на 2028 год.

Южный скоростной периметр предусматривает строительство нескольких мостов и интеграцию комплекса инженерных коммуникаций. По предварительным оценкам, переход к строительным работам возможен не ранее 2029−2030 годов. Реализация проекта будет зависеть от своевременного и полного финансирования.