Строить Южный скоростной периметр в Краснодаре начнут не раньше 2029 года

Магистраль включена в государственную программу «25/35» и рассчитана к реализации в период с 2028 по 2035 год. Завершена разработка документации по планировке территории, однако после прохождения стадии публичных слушаний проект направлен на доработку. Уточненные решения будут приниматься параллельно с подготовкой проектно-сметной документации, которая запланирована на 2028 год.