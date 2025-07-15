Беларусь и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере ЖКХ

В ходе встречи участники с белорусской стороны поделились опытом ЖКХ в области управления многоквартирными домами и содержания общего имущества, проведения капитального ремонта, в том числе зданий-памятников архитектуры, благоустройства и наведения порядка, а также подготовки к отопительным сезонам.