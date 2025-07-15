Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере ЖКХ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило провел встречу с председателем жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга Денисом Удодом, сообщили БЕЛТА в МЖКХ.

Источник: МЖКХ

В ходе встречи участники с белорусской стороны поделились опытом ЖКХ в области управления многоквартирными домами и содержания общего имущества, проведения капитального ремонта, в том числе зданий-памятников архитектуры, благоустройства и наведения порядка, а также подготовки к отопительным сезонам.

По итогам встречи стороны договорились наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Денис Удод пригласил Геннадия Трубило посетить город с ответным визитом для обмена опытом в сфере ЖКХ.

Во время визита в Беларусь делегация Санкт-Петербурга побывает в офисе цифровизации МЖКХ (Центр информационных технологий Мингорисполкома), где познакомится с работой единой диспетчерской службы 115, а также посетит объекты капитального ремонта Минска.