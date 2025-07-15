Производство раздаточных коробок для полноприводных автомобилей запущено в Заволжье

Активное развитие автомобильного производства продолжается в Заволжье. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Компания «Соллерс» недавно запустила здесь производство трансмиссий, а теперь начала сборку раздаточных коробок для полноприводных автомобилей. В планах — расширение производства и локализация литья комплектующих.
По информации главы региона, общие инвестиции в проект составят 350 млн рублей, при этом значительную часть средств предоставит Фонд развития промышленности в виде льготного займа.
Ранее сообщалось, что нижегородский производитель теплового оборудования присоединился к проекту «Производительность труда».