Вячеслав Федорищев: правительство РФ списало региону 4 млрд рублей долга

Правительство Российской Федерации приняло решение о частичном списании задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов, в числе которых и Самарская область.
Это важный шаг, который уже сейчас даёт региону дополнительные ресурсы для развития.
Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:
«Это важное решение позволит нам направить дополнительные средства на ключевые проекты».
По его словам, из федерального бюджета в этом году списано 3,9 млрд рублей — именно столько регион вложил в 2024 году в развитие инфраструктуры: 1,5 млрд рублей ушло на модернизацию ЖКХ, 1,8 млрд — на обновление общественного транспорта и ещё 600 млн — на поддержку промышленности.
Однако это лишь первый этап. До конца 2029 года общая сумма списания составит 20,8 млрд рублей.
Эти средства будут направлены на реализацию утверждённых проектов: развитие систем ЖКХ, расселение аварийного жилья на последующих этапах, приобретение нового общественного транспорта и поддержку промышленных предприятий.
Такое решение федерального центра снижает финансовую нагрузку на региональный бюджет и открывает новые возможности для социально-экономического развития области.
Губернатор подчеркнул, что работа с федеральными властями будет продолжена, чтобы сделать Самарскую область комфортнее для жизни, а её экономику — более устойчивой и динамичной.
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