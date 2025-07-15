Вячеслав Федорищев: правительство РФ списало региону 4 млрд рублей долга

По его словам, из федерального бюджета в этом году списано 3,9 млрд рублей — именно столько регион вложил в 2024 году в развитие инфраструктуры: 1,5 млрд рублей ушло на модернизацию ЖКХ, 1,8 млрд — на обновление общественного транспорта и ещё 600 млн — на поддержку промышленности.