Цель — полная газификация: Казахстан меняет подход к газовой политике

В целях газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей планируется продолжение строительства второго, третьего и четвертого этапов магистрального газопровода «Сарыарка». Для реализации данного проекта планируется строительство второй нитки «Бейнеу — Бозой — Шымкент» мощностью 15 млрд м3/год. На сегодня уже начаты строительно-монтажные работы по первому этапу, предусматривающему строительство линейной части газопровода мощностью до 10 млрд м3/год и протяженностью 1 450 км с тремя новыми компрессорными станциями. Завершение запланировано на 2026 год. Дополнительно Правительством ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по импорту газа из соседних стран для северных и восточных регионов.