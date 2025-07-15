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Цель — полная газификация: Казахстан меняет подход к газовой политике

В рамках исполнения поручения Президента по обеспечению полной газификации страны Правительством прорабатываются различные варианты, в том числе за счет собственных ресурсов газа, а также импорта газа из сопредельных государств. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов, передает DKnews.kz.

Источник: primeminister.k

В целях газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей планируется продолжение строительства второго, третьего и четвертого этапов магистрального газопровода «Сарыарка». Для реализации данного проекта планируется строительство второй нитки «Бейнеу — Бозой — Шымкент» мощностью 15 млрд м3/год. На сегодня уже начаты строительно-монтажные работы по первому этапу, предусматривающему строительство линейной части газопровода мощностью до 10 млрд м3/год и протяженностью 1 450 км с тремя новыми компрессорными станциями. Завершение запланировано на 2026 год. Дополнительно Правительством ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по импорту газа из соседних стран для северных и восточных регионов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что дальнейшее развитие газовой отрасли невозможно без формирования сбалансированной и экономически обоснованной тарифной политики.

«Цены на газ у нас на внутреннем рынке значительно ниже мировых, поэтому мы постепенно будем идти в сторону повышения с целью создания нормальной, неискаженной ситуации. Тогда газовая отрасль станет инвестиционно привлекательной и будет развиваться» Олжас Бектенов.