Жатва в Ростовской области приблизилась к экватору уборочной кампании

В целом в 2025 году на Дону планируют убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 3,15 млн га. На сегодня по площади убранных ранних зерновых лидируют Сальский (около 119,4 тысячи га), Зимовниковский (почти 93 тысячи га) и Дубовский (более 89,7 тысячи га) районы.