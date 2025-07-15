Ростовский ЭРЗ освоил выпуск импортозамещающих деталей

«Освоение ремонта комплектующих и самостоятельный выпуск части необходимой продукции дает предприятию возможность развивать производственный процесс, не зависеть от контрагентов в части расходов на материалы и сроков исполнения работ, а также экономить на затратах», — приводятся в сообщении слова директора Ростовского-на-Дону ЭРЗ Сергея Едрышова.