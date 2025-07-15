80 блогеров в Прикамье встали на налоговый учет

В региональном управлении Федеральной налоговой службы зарегистрированы 80 блогеров из Пермского края, сообщили изданию «Новый компаньон» в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю.
Напомним, 1 мая текущего года Росстандарт ввёл специальные коды ОКВЭД для блогеров. По коду 73.11.1 (распространение рекламы в соцсетях) зарегистрировано 27 человек, по 70.21.1 (распространение информации в соцсетях) — 26, по 70.21.9 (прочие связи с общественностью) — 14, по 73.11.9 (рекламное агентство) — 13.
— Блогеры могут иметь статус физлица, ИП или юрлица. Если доход блогера менее 2,4 млн руб. в год и нет сотрудников, он может стать самозанятым. При доходе выше и наличии сотрудников необходимо регистрироваться как ИП, а при совместном ведении блога несколькими людьми — создать общество с ограниченной ответственностью (ООО), — уточнила Наталья Гурова, руководитель Управления ФНС России по Пермскому краю.
Также напомнили, что блогеры обязаны уплачивать налоги и несут такую же ответственность, как и другие налогоплательщики. При неуплате долга начинается процесс принудительного взыскания.