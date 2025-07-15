80 блогеров в Прикамье встали на налоговый учет

— Блогеры могут иметь статус физлица, ИП или юрлица. Если доход блогера менее 2,4 млн руб. в год и нет сотрудников, он может стать самозанятым. При доходе выше и наличии сотрудников необходимо регистрироваться как ИП, а при совместном ведении блога несколькими людьми — создать общество с ограниченной ответственностью (ООО), — уточнила Наталья Гурова, руководитель Управления ФНС России по Пермскому краю.