В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки

В Железнодорожном районе одна из ярмарок находится на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, рассчитана на 170 ярмарочных мест, занимает площадь в 6 тыс. кв метров. Планируется, что она будет функционировать с 1 сентября 2025 г. по 31 августа 2026 года с 8:00 до 21:00.