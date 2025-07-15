Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская компания купила долг ООО «Дальнегорского ГОКа» за 170 млн рублей

Самарская компания «Дженоекс Групп» купила долг «Дальнегорского ГОКа» на 257,2 млн рублей за 170 млн рублей.

Самарская компания «Дженоекс Групп» купила долг «Дальнегорского ГОКа» на 257,2 млн рублей за 170 млн рублей.

Согласно данным «Контур. Фокус», фирма зарегистрирована в Тольятти, занимается оптовой торговлей удобрениями и в 2024 году заработала 4,5 млн рублей выручки. Ранее она не работала с Приморьем.

Долг приобретен на торгах у конкурсного управляющего «ДХК Бор» — компании, которая через суд взыскала с ГОКа 392 млн рублей за неисполнение договора по аренде персонала в 2016 году. Пока неизвестно, как новый кредитор планирует взыскивать задолженность.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.