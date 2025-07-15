Самарская компания купила долг ООО «Дальнегорского ГОКа» за 170 млн рублей

Самарская компания «Дженоекс Групп» купила долг «Дальнегорского ГОКа» на 257,2 млн рублей за 170 млн рублей.
Согласно данным «Контур. Фокус», фирма зарегистрирована в Тольятти, занимается оптовой торговлей удобрениями и в 2024 году заработала 4,5 млн рублей выручки. Ранее она не работала с Приморьем.
Долг приобретен на торгах у конкурсного управляющего «ДХК Бор» — компании, которая через суд взыскала с ГОКа 392 млн рублей за неисполнение договора по аренде персонала в 2016 году. Пока неизвестно, как новый кредитор планирует взыскивать задолженность.
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