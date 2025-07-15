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«Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта

«Гордорстрой»: мост на Ваупшасова готовят к вводу, путепровод на Независимости готов на 75%

Источник: Комсомольская правда

В Минске ремонтируются важные путепроводы, и в «Гордорстрое» сказали, когда будут открыты столичные мосты, в том числе главный — на Независимости, пишет БелТА.

По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, в Минске ежегодно ремонтируются примерно 4 — 5 мостов. В 2025-м ведутся также ремонтные работы на путепроводах, на двух из которых работы уже завершены.

— Путепровод по улице Ваупшасова находится в стадии завершения, ведется подготовка объекта к вводу в эксплуатацию — выполняются малярные работы, — пояснил он.

Но еще глава «Гордорстроя» сообщил о ремонтных работах на путепроводах по улице Голодеда и по проспекту Независимости. При этом мост на Независимости готов уже на 75%.

— Строители укладываются в разработанный график, — заметил чиновник.

И сказал, что на данный момент для путепровода на Независимости подготовлена металлоконструкция на второй этап надвижки. Эти работы планируют выполнить в конце июля. После чего останется последний участок, длина которого составляет 20 — 25 метров.

— Движение по путепроводу на проспекте Независимости будет запущено в текущем году, — заверил Панев.

Ранее Мингорисполком показал, что происходит с ремонтом моста на Независимости.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси нет тайн от Китая.

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