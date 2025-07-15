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СК России возбудил уголовное дело из-за плохих дорог в районе Омской области

Жители жалуются на разрушенную дорогу, по которой местным трудно проехать к своим домам.

Источник: Om1 Омск

Жительница Одесского района Омской области обратилась в соцсетях к председателю СК России с жалобой на плохое состояние дороги, соединяющей несколько населённых пунктов. Об этом рассказали в информационном центре СК России.

Из-за того, что асфальт был снят в 2023 году, единственная грунтовая дорога, соединяющая несколько сёл с другими населёнными пунктами, теперь вся в ямах и колеях. Это затрудняет проезд, особенно для спецтранспорта. Многочисленные обращения к властям не дали результата.

После жалобы Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль. В СК России по Омской области начали проверку. Председатель СК поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.