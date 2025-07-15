СК России возбудил уголовное дело из-за плохих дорог в районе Омской области

Из-за того, что асфальт был снят в 2023 году, единственная грунтовая дорога, соединяющая несколько сёл с другими населёнными пунктами, теперь вся в ямах и колеях. Это затрудняет проезд, особенно для спецтранспорта. Многочисленные обращения к властям не дали результата.