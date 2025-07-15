Проект новой набережной в Самаре решили сделать проще

В Самаре решили упростить проект строительства новой набережной, чтобы быстрее его реализовать. Этот вопрос обсуждали на заседании правительства Самарской области 15 июля. Председатель облправительства Михаил Смирнов отметил, что проект очень важен, его оптимизировали, и его нужно как можно скорее отправлять на экспертизу. Если не сделать этого, работы отложат еще на год, и многие процедуры придется проходить заново.