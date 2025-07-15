В Самарской области стоимость шоколада увеличилась почти вдвое

В Самаре за последний месяц заметно подорожали шоколад и конфеты. Цены на эти продукты выросли почти вдвое по сравнению с началом года.
Рост стоимости стал неожиданным для многих покупателей. Раньше сладости воспринимались как доступный продукт, но теперь для некоторых они становятся менее приоритетными при выборе в магазине.
Одной из ключевых причин подорожания стала ситуация на мировом рынке какао. Ведущие страны-поставщики — Кот-д’Ивуар и Гана — столкнулись с неурожаем. Засуха и болезни деревьев сократили объемы производства, что повлияло на цены, пишет «ГТРК-Самара».
Хотя большая часть шоколадной продукции в России производится на местных мощностях, отдельные компоненты, в том числе виды какао-масла, закупаются за границей. Дополнительное давление на цены оказали ослабление рубля и внешние ограничения.
Ранее мы писали, что с 1 июля в Самарской области повысились тарифы на коммунальные услуги. Жители обсуждают это в СМИ и соцсетях.