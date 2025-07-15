В Воронежской области хотят увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте

Тарифы, которые будут вынесены на обсуждение, составляют 37 ₽ в безналичном расчете и 40 ₽ наличными для проезда по Воронежу, а также 25 ₽ и 27 ₽ соответственно для межмуниципального транспорта.
Стоимость одного километра межмуниципальных перевозок предлагается увеличить до 3,4 ₽
Если решение будет принято, в Воронеже стоимость проезда должна измениться 21 июля, а в области —11 августа.
Заявки на повышение тарифов поступили в апреле 2025 года от администрации Воронежа и министерства промышленности и транспорта области. Основным фактором подорожания в областном правительстве называют стоимость горюче-смазочных материалов, которые с момента прошлого повышения тарифов подорожали на 40%. Другие причины — рост стоимости запчастей, необходимость проиндексировать зарплату водителей и обслуживающего персонала, а также повысить качество обслуживания пассажиров.
В Липецке проезд на общественном транспорте подорожал 1 июня. Новый тариф составляет 36 ₽ при оплате наличными и 31 ₽ при использовании электронных средств платежа.