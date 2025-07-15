В Воронежской области хотят увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте

Заявки на повышение тарифов поступили в апреле 2025 года от администрации Воронежа и министерства промышленности и транспорта области. Основным фактором подорожания в областном правительстве называют стоимость горюче-смазочных материалов, которые с момента прошлого повышения тарифов подорожали на 40%. Другие причины — рост стоимости запчастей, необходимость проиндексировать зарплату водителей и обслуживающего персонала, а также повысить качество обслуживания пассажиров.