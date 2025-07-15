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В Уфе и районе будут искать владельцев 56 тысяч домов и участков

Сведения о правообладателях должны быть в ЕГРН и для начисления налогов.

Источник: Башинформ

Более 48 тысяч объектов недвижимости в Уфе и 8 тысяч в Уфимском районе «не имеют» собственников. Это выяснилось при проверке данных ранее учтённых объектов, сообщили в Росреестре по РБ.

Основная причина отсутствия сведений — права оформлялись при «старом порядке» до 31 января 1998 года, и с тех пор владельцы ни разу не обращались за справками.

Другой случай — люди построили дома, но не зарегистрировали их в собственность.

Внесение информации о собственниках в ЕГРН является частью реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», пояснили в Росреестре. Почти во всех районах республики эта работа близка к завершению.

На сегодняшний день 92% объектов недвижимости в регионе имеют зарегистрированные права. В Уфе и Уфимском районе эти показатели составляют 92% и 94%, соответственно.