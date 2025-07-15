Производители из Самары представили изделия на ярмарке от центра «Мой бизнес»

«Участие в ярмарках полезно тем, что мастер здесь лучше узнает своего клиента, понимает, что ему интересно. Это позволяет производителям поработать с ассортиментом и стать еще более востребованными», — отметила участница ярмарки, основатель гончарной мастерской Светлана Завьялова.