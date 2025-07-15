589 млн рублей: Беспрозванных выделил Калининграду субсидии на строительство и ремонт дорог

Алексей Беспрозванных выделил субсидии Калининграду на строительство и реконструкцию дорог. Об этом губернатор сообщает в своём телеграм-канале.
Распоряжение Беспрозванных подписал во вторник, 15 июля. «По результатам визита в мкр-н А. Космодемьянского в конце июня реконструируем улицу Челюскинскую от Тихоокеанской до дома № 20/22 по Челюскинской. Там же начнут строительство Тихоокеанской от Алданской до Спасателей», — написал губернатор.
Кроме того, он добавил, что необходимые средства направили и на строительство улицы Горчакова: от Ген. Челнокова до Согласия, а также на первый этап ремонта Благовещенской.
Общая сумма финансирования составила 589 млн рублей. Реализация пройдёт в 2025 и 2026 годах.
В ближайшее время в Калининграде начнутся масштабный ремонт и реконструкция сразу нескольких магистралей.