МАЗ поставит почти сто электробусов большой вместимости в Санкт-Петербург в этом году

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставит почти сто электробусов большой вместимости в Санкт-Петербург в этом году. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.
МАЗ поставит 120 автобусов особо большой вместимости в Санкт-Петербург.
В рамках Дней Санкт-Петербурга в Минске делегация российского города посетила много предприятий, в число которых вошел Минский автомобильный завод. В частности, гостей страны ознакомили с организацией производства на недавно открывшемся автобусном заводе.
«Это пример как раз той интеграции, о которой говорят наши президенты — Владимир Путин и Александр Лукашенко. Формула у нас не продавец — покупатель, а формула у нас — партнеры. Автобусы и электробусы, которые на сегодняшний день производит МАЗ, — это интеграция, потому что 30% различных элементов произведены в Санкт-Петербурге», — отметил Александр Беглов.
Недавно стало известно, что по одному из конкурсов завод поставит в Санкт-Петербург электробусы. Глава российского города добавил, что речь идет о партии в 99 единиц, которые поставят городу в течение этого года.
«Конкуренция на этих конкурсах большая. Если не интегрировать наши совместные усилия, тогда это будет другая ситуация, — сказал он. — Та интеграционная политика, которая определена нашими президентами, дает соответствующие результаты. По большому счету — это будущее, потому что рынок всегда меняется, требования меняются».-0-
Фото Татьяны Матусевич.