МАЗ поставит почти сто электробусов большой вместимости в Санкт-Петербург в этом году

«Это пример как раз той интеграции, о которой говорят наши президенты — Владимир Путин и Александр Лукашенко. Формула у нас не продавец — покупатель, а формула у нас — партнеры. Автобусы и электробусы, которые на сегодняшний день производит МАЗ, — это интеграция, потому что 30% различных элементов произведены в Санкт-Петербурге», — отметил Александр Беглов.