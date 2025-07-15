Белорусскую клубнику пакуют в антибактериальные лотки из российского Кузбасса

В Беларуси тестируется разработанная в российском Кузбассе инновационная упаковка для безопасного хранения свежих продуктов с сохранением качества, сообщает «Комсомольская правда» — Кемерово.
Так, в белорусском Кобрине используют активную антибактериальную упаковку, которую разработали в Кузбассе. В специальные лотки упаковывают белорусскую клубнику.
Для тестирования изначально взяли свыше 400 антибактериальных лотков. Каждую партию сопровождают специальные приборы, автоматически фиксирующие условия перевозки свежих ягод.
Как пояснили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, благодаря инновационной упаковке улучшается качество хранения продуктов.
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