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Белорусскую клубнику пакуют в антибактериальные лотки из российского Кузбасса

В Беларуси тестируют антибактериальные российские лотки для свежей клубники.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси тестируется разработанная в российском Кузбассе инновационная упаковка для безопасного хранения свежих продуктов с сохранением качества, сообщает «Комсомольская правда» — Кемерово.

Так, в белорусском Кобрине используют активную антибактериальную упаковку, которую разработали в Кузбассе. В специальные лотки упаковывают белорусскую клубнику.

Для тестирования изначально взяли свыше 400 антибактериальных лотков. Каждую партию сопровождают специальные приборы, автоматически фиксирующие условия перевозки свежих ягод.

Как пояснили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, благодаря инновационной упаковке улучшается качество хранения продуктов.

Тем временем Минтруда назвало бесплатные функции обновленного портала соцзащиты: «Адаптирован для всех граждан».