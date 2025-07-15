Себестоимость проезда в самарских трамваях оценили в 300 рублей в 2025 году

Во вторник, 15 июля, в администрации Самары озвучили данные о критической нехватке бюджетных ассигнований на содержание электротранспорта. На заседании областного кабинета министров обсуждалось тяжелое финансовое положение трамвайно-троллейбусного хозяйства.
В то время как автобусные маршруты функционируют в штатном режиме, электрический транспорт сталкивается с хроническим дефицитом финансирования. По расчетам экономистов, реальная стоимость одной поездки на трамвае достигает 300 рублей, тогда как из бюджета возмещается лишь четверть этой суммы.
Сейчас пассажиры платят за проезд 40 рублей при наличном расчете или 37 рублей при безналичной оплате.
Ранее мы писали, что в правительстве Самарской области обсудили планы по реализации пятой очереди набережной Волги. Проект продолжения набережной от улицы Вилоновской до границы со II очередью уже готов к общественным слушаниям и передаче на экспертизу.
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