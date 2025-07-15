Себестоимость проезда в самарских трамваях оценили в 300 рублей в 2025 году

В то время как автобусные маршруты функционируют в штатном режиме, электрический транспорт сталкивается с хроническим дефицитом финансирования. По расчетам экономистов, реальная стоимость одной поездки на трамвае достигает 300 рублей, тогда как из бюджета возмещается лишь четверть этой суммы.