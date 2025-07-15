«Гродно Азот» заявил, что продолжит добиваться снятия незаконных санкций

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Гродно Азот» дало комментарий корреспонденту БЕЛТА в связи с решением Суда ЕС от 3 июля 2025 года в отношении предприятия и его филиала «Завод Химволокно».
По инициативе Европейского союза четвертый год ОАО «Гродно Азот» находится в санкционном списке среди ряда белорусских физических и юридических лиц. «Защищая интересы своих работников — тех, кто сегодня стабильно обеспечен рабочими местами, производит востребованную продукцию, тех, кто хочет достойно жить, трудиться и зарабатывать, “Гродно Азот” занял четкую и последовательную позицию: санкции ЕС в отношении предприятия введены незаконно и без должных обоснований. С верой в справедливость, на которой воспитан белорусский народ, и надеждой на здравый смысл европейского общества, точнее, еврочиновников, трудовой коллектив “Гродно Азота” в течение всего этого времени наблюдал за стремлением и целенаправленной, планомерной, скрупулезной работой предприятия призвать европейский суд к беспристрастности и справедливому рассмотрению вопроса о снятии незаконных ограничений», — отметили на предприятии.
Однако 3 июля 2025 года Суд Европейского союза отклонил апелляцию ОАО «Гродно Азот» и филиала «Завод Химволокно» в связи с наложенными на предприятие санкциями ЕС. «При этом представители европейской демократии не стремились к соблюдению даже внешних правил юридического приличия, включая презумпцию невиновности и достаточность доказательств. Отказ мотивирован доводами, которые у здравомыслящего человека не вызывают сомнений в предвзятости принятых решений. Следуя им, напрашивается очевидный вывод: чтобы попасть под европейские ограничения, достаточно быть белорусским госпредприятием, выполнять свои налоговые обязательства и своевременно выплачивать дивиденды, то есть выполнять обязанности, которые есть у субъектов хозяйствования в любой стране. Иными словами, для того, чтобы оказаться в черном списке ЕС, достаточно находиться в рамках национального правового поля», — обратили внимание на предприятии.
На «Гродно Азоте» подчеркнули, что сегодня ограничения бьют в первую очередь по населению стран — инициаторов санкций, усиливая инфляцию, энергетический кризис, дефицит материалов и сырья. «Европейские чиновники, игнорируя экономические трудности, действуют по сомнительной схеме: увеличивают пошлины на импорт удобрений. Результат не заставил себя ждать: на мировом рынке удобрения дорожают, а вместе с ними и продукты питания. Европейские фермеры сталкиваются с ростом расходов, а потребители — с дальнейшим удорожанием продукции. Стремясь “наказать” внешнего поставщика, Европа фактически бьет по собственному аграрному сектору, политическое давление оборачивается экономическим самоограничением», — добавили на предприятии.
«Призываем Европейский союз отказаться наконец от пагубной практики использования незаконных ограничительных мер, являющихся исключительно инструментами недобросовестной экономической конкуренции и политического давления. ОАО “Гродно Азот” и филиал “Завод Химволокно” продолжат добиваться снятия необоснованных санкционных ограничений всеми законными способами», — заключили на предприятии. -0-