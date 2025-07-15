«Гродно Азот» заявил, что продолжит добиваться снятия незаконных санкций

Однако 3 июля 2025 года Суд Европейского союза отклонил апелляцию ОАО «Гродно Азот» и филиала «Завод Химволокно» в связи с наложенными на предприятие санкциями ЕС. «При этом представители европейской демократии не стремились к соблюдению даже внешних правил юридического приличия, включая презумпцию невиновности и достаточность доказательств. Отказ мотивирован доводами, которые у здравомыслящего человека не вызывают сомнений в предвзятости принятых решений. Следуя им, напрашивается очевидный вывод: чтобы попасть под европейские ограничения, достаточно быть белорусским госпредприятием, выполнять свои налоговые обязательства и своевременно выплачивать дивиденды, то есть выполнять обязанности, которые есть у субъектов хозяйствования в любой стране. Иными словами, для того, чтобы оказаться в черном списке ЕС, достаточно находиться в рамках национального правового поля», — обратили внимание на предприятии.