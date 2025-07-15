Как откладывать деньги при разных уровнях дохода: лайфхаки и советы

Многие считают, что возможность откладывать деньги напрямую зависит от уровня дохода. Однако практика показывает: ключевым фактором накоплений является не столько сумма заработка, сколько денежные привычки и способность грамотно распоряжаться средствами. Как москвичи формируют сбережения при разных стартовых возможностях — в материале «Вечерней Москвы».
Доход ниже среднего (до 50 000 рублей в месяц).
При таком уровне заработка основными расходами являются покупка еды, аренда жилья, оплата коммунальных услуг и общественного транспорта. Такие траты часто «съедают» практически всю зарплату, и из-за этого возникает убеждение, что денег не хватает даже на базовые нужды, не говоря уже о возможности откладывать средства.
Тем не менее наличие накоплений существенно снижает уровень тревожности и придает уверенности. Даже если на руках аванс в 20 000 рублей, но при этом есть сбережения в размере 50 000 рублей на вкладе, жить становится легче. Финансовая подушка защищает от непредвиденных расходов и помогает планировать крупные покупки.
Чтобы укрепить финансовую устойчивость на этом уровне дохода, важно применять принцип «сначала заплати себе», то есть откладывать часть средств сразу после получения зарплаты, чтобы снизить тревожность в случае непредвиденных трат.
Для эффективного управления личными финансами рекомендуется распределять доходы по принципу 70/20/10: 70 процентов направлять на основные расходы — еду, жилье, транспорт; 20 процентов — на желаемые траты и развлечения; 10 процентов — на накопления.
Чтобы контролировать расходы и не выходить за рамки бюджета, можно использовать бесплатные приложения-трекеры, которые помогают видеть, куда уходят деньги. Кроме того, стоит искать дополнительные источники дохода — подработки, фриланс или кешбэк-сервисы.
«Фонд свободы»: как создать финансовую подушку безопасности при низком доходе.
Средний доход (до 100 000 рублей).
При таком уровне дохода люди чувствуют себя немного увереннее: есть возможность покрывать базовые расходы. Но появляется другая сложность: свободные средства хочется тратить на новую одежду и технику, кафе и рестораны, подарки близким или путешествия. Чтобы действительно начать копить, нужно строго контролировать траты и осознанно подходить к планированию бюджета.
Для успешного накопления рекомендуется увеличить долю сбережений до 20−25 процентов от дохода и настроить автоматические переводы на вклад с процентами на остаток — это помогает регулярно откладывать деньги без лишних усилий. Также важно отказаться от ненужных сервисов и подписок, которые только съедают бюджет. Еще один шаг — сократить избыточные траты, не приносящие долгосрочной пользы. Например, на одежду, обувь и аксессуары «на один сезон».
Если уже есть конкретная финансовая цель — путешествие, обучение или ремонт, нужно воспринимать расходы как сознательные инвестиции в будущее, а не ограничения. Такой подход позволяет сохранить баланс между сегодняшним комфортом и завтрашней стабильностью. При среднем уровне дохода это особенно важно, потому что хочется жить полноценно и при этом формировать финансовую «подушку безопасности».
Высокий доход (от 200 000 рублей).
Люди с высоким доходом теоретически имеют больше возможностей для накоплений. Они стремятся использовать удобные и максимально выгодные финансовые инструменты: общие банковские карты с повышенным кешбэком в определенных категориях, трекеры доходов и расходов, отдельные счета для инвестиций и накоплений. Однако вместе с ростом заработка часто возникает «инфляция образа жизни»: увеличиваются траты на «статусные» вещи. Ощущение финансовой свободы порой приводит к тому, что многие перестают внимательно следить за бюджетом и увлекаются демонстративным потреблением.
Чтобы эффективно копить на таком уровне дохода, важно четко разделять траты и инвестиции. Рекомендуется направлять около 30 процентов средств на долгосрочные «вложения в будущее», которые помогут в достижении крупных целей. Будь то покупка недвижимости, формирование пенсионных накоплений или обеспечение финансовой безопасности детей. Это позволит избегать ловушек поверхностного потребления и сосредоточиться на устойчивом росте благосостояния.
— При любом уровне дохода полезно проводить ежемесячный аудит бюджета: отслеживать, куда уходят ваши деньги, и искать возможности для улучшения финансовых привычек. Даже небольшие изменения — скидки по дисконтной карте или повышенный кешбэк за покупки — могут значительно повлиять на состояние кошелька. Оптимизация расходов — универсальный инструмент повышения финансовой устойчивости при любом уровне дохода, — сказал «ВМ» финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов.
Способность откладывать деньги связана не столько с размером заработка, сколько с выстроенной системой управления финансами и дисциплиной в распределении средств. Даже небольшие накопления создают ощущение контроля над ситуацией и укрепляют уверенность в будущем. Постепенное увеличение финансовой подушки меняет отношение к деньгам: тревожность уходит, появляется возможность планировать долгосрочные цели — будь то обучение, ремонт или инвестиции.
Ранее эксперт по финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала «Вечерней Москве», как откладывать деньги с помощью простой игры.