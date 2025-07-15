Как откладывать деньги при разных уровнях дохода: лайфхаки и советы

Для успешного накопления рекомендуется увеличить долю сбережений до 20−25 процентов от дохода и настроить автоматические переводы на вклад с процентами на остаток — это помогает регулярно откладывать деньги без лишних усилий. Также важно отказаться от ненужных сервисов и подписок, которые только съедают бюджет. Еще один шаг — сократить избыточные траты, не приносящие долгосрочной пользы. Например, на одежду, обувь и аксессуары «на один сезон».