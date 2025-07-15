В ЦБ заявили о снижении роста цен в России

Кроме того, с середины мая российский рубль сохраняет достигнутые позиции благодаря стабилизации показателей экспорта и импорта. Вместе с тем, как подчеркнули в ЦБ, существенную роль в поддержании устойчивости курса продолжает играть жесткая денежно-кредитная политика регулятора. В дальнейшем динамика ключевой ставки будет зависеть от темпов снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также от соотношения рисков, связанных с выполнением целевого ориентира по инфляции к 2026 году.