В ЦБ рассказали о влиянии инфляции на ключевую ставку

Траектория ключевой ставки в России будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом 15 июля сообщили в Центральном банке: регулятор представил бюллетень «О чем говорят тренды».
«Траектория ключевой ставки будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, балансом рисков для достижения цели по инфляции в 2026 году», — говорится в документе Банка России.
Вместе с тем отмечается, что в первый месяц лета рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, а в годовом выражении и вовсе оказался близок к цели по инфляции. Снижались инфляционные ожидания и предприятий, и населения. Замедлялся рост издержек предприятий, подчеркнули в ЦБ.
«Устойчивое снижение инфляции до 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время», — заключил Банк России.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в РФ созрели условия для снижения ключевой ставки и это решение даст возможность более эффективно развивать промышленность.
По словам председателя верхней палаты парламента, она предчувствует, что «скоро начнут еще больше снижать ключевую ставку».
Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в июле регулятор может принять решение о более значимом снижении ключевой ставки относительно июня.
По его словам, это будет зависеть от степени уверенности в том, что инфляция движется по траектории, обеспечивающей возвращение к инфляции на уровне 4% в 2026 году.