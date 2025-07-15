В ЦБ рассказали о влиянии инфляции на ключевую ставку

Вместе с тем отмечается, что в первый месяц лета рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, а в годовом выражении и вовсе оказался близок к цели по инфляции. Снижались инфляционные ожидания и предприятий, и населения. Замедлялся рост издержек предприятий, подчеркнули в ЦБ.