Формальность без реальных последствий: экономисты раскрыли реальное влияние пошлин Трампа на экономику

Введение США 100-процентных пошлин на российский импорт может не оказать значительного влияния на торговлю. Об этом заявил экономист Владимир Седалищев в беседе с Lenta.ru. По его словам, экспорт России в США последние два года составляет около двух миллиардов долларов.
Специалист указал, что основу поставок составляют удобрения, титан и уран, которые нужны самим американцам. Седалищев отметил, что даже в случае торговых ограничений против Китая в апреле-мае 20 процентов китайского импорта не облагались пошлинами, так как эти товары были признаны критически важными для США. Он считает, что повышение пошлин на российский импорт может стать формальным шагом без реальных последствий.
Другой экономист Максим Чирков уточнил «Известиям», что масштабные пошлины могут изменить международную торговлю. Он пояснил, что такие меры не выгодны США, так как они направлены на укрепление переговорной позиции Вашингтона. По мнению Чиркова, американцы рассчитывают на достижение договоренностей с партнерами, чтобы избежать введения пошлин. Однако, если ограничения все же вступят в силу, товарооборот между Россией и США резко сократится.
Депутат Государственной думы Михаил Романов считает, что пошлины не повлияют на приостановку спецоперации, потому что президент России Владимир Путин давно назвал цели её проведения, которые будут достигнуты. Его слова приводит Life.ru.