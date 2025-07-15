Формальность без реальных последствий: экономисты раскрыли реальное влияние пошлин Трампа на экономику

Другой экономист Максим Чирков уточнил «Известиям», что масштабные пошлины могут изменить международную торговлю. Он пояснил, что такие меры не выгодны США, так как они направлены на укрепление переговорной позиции Вашингтона. По мнению Чиркова, американцы рассчитывают на достижение договоренностей с партнерами, чтобы избежать введения пошлин. Однако, если ограничения все же вступят в силу, товарооборот между Россией и США резко сократится.