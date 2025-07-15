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Стало известно о влиянии высокой ключевой ставки на стабильность курса рубля

Жесткая денежно-кредитная политика, которую ведет Центральный банк, вносит значительный вклад в стабильность курса рубля.

Жесткая денежно-кредитная политика, которую ведет Центральный банк, вносит значительный вклад в стабильность курса рубля. Об этом 15 июля сообщил регулятор в своем бюллетене «О чем говорят тренды».

Заявляется, что с середины мая национальная валюта остается на достигнутых уровнях на фоне стабилизации экспорта и импорта.

«Значительный вклад в стабильность курса по-прежнему вносит сохраняющаяся жесткость ДКП», — говорится в документе Центрального банка России.

Напомним, также в документе регулятор рассказал о влиянии инфляции на траекторию ключевой ставки. В бюллетене заявляется, что данный показатель будет зависеть от скорости снижения инфляции, инфляционных ожиданий и баланса рисков.

Вместе с тем Банк России подчеркнул, что для достижения цели инфляции на уровне 4% в 2026 году необходимо длительной временя поддерживать жесткие денежно-кредитные условия.