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Трамп заявил, что США получили полный доступ к рынку Индонезии

На индонезийские товары будет введена пошлина в размере 19%, отметил американский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Индонезия открыла свой рынок для американских товаров.

Ранее глава Белого дома в социальной сети Truth Social написал, что заключил «отличную» торговую сделку с руководством Индонезии.

«У нас есть полный доступ к Индонезии — ко всему. Как вы знаете, Индонезия обладает мощными позициями в производстве меди, но у нас будет полный доступ ко всем секторам, и мы не будем платить никаких тарифов», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Он также уточнил, что ввозимые из Индонезии товары на территорию США будут облагаться пошлиной в размере 19%.

Ранее издание New York Times писало, что Трамп, скорее всего, не станет вводить 100-процентные пошлины на продукцию из РФ.

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