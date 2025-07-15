Трамп заявил, что США получили полный доступ к рынку Индонезии

«У нас есть полный доступ к Индонезии — ко всему. Как вы знаете, Индонезия обладает мощными позициями в производстве меди, но у нас будет полный доступ ко всем секторам, и мы не будем платить никаких тарифов», — заявил Трамп в беседе с журналистами.