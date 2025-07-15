Трамп заявил, что США получили полный доступ к рынку Индонезии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Индонезия открыла свой рынок для американских товаров.
Ранее глава Белого дома в социальной сети Truth Social написал, что заключил «отличную» торговую сделку с руководством Индонезии.
«У нас есть полный доступ к Индонезии — ко всему. Как вы знаете, Индонезия обладает мощными позициями в производстве меди, но у нас будет полный доступ ко всем секторам, и мы не будем платить никаких тарифов», — заявил Трамп в беседе с журналистами.
Он также уточнил, что ввозимые из Индонезии товары на территорию США будут облагаться пошлиной в размере 19%.
Ранее издание New York Times писало, что Трамп, скорее всего, не станет вводить 100-процентные пошлины на продукцию из РФ.