Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 16 июля

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 16 июля 2025 года, среду. В итоге курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля подрос в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 16 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9345 белорусского рубля, 1 евро — 3,4290 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7449 белорусского рубля.
В соотношении курсовыми значениями валют, действовавшими во вторник, 15 июля, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля снизился в среду, 16 июля. Ощутимее изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0078 белрубля, курс евро потерял 0,0111 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0046 белрубля.
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