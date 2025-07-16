Международные резервы РФ в золоте достигли рекордных $248 миллиардов

«Так как физическое золото хранится внутри страны и заморозить, а тем более конфисковать его другим государствам невозможно, то РФ стала закупать в больших объемах драгоценный металл и китайский юань, вместо прежних американских долларов и евро», — рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.