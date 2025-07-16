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Международные резервы РФ в золоте достигли рекордных $248 миллиардов

ЦБ сообщил об увеличении международных резервов РФ в золоте на 27%

Источник: Комсомольская правда

Рост объемов российского золота в международных резервах достиг 27 процентов с начала 2025 года. Сейчас они оцениваются в рекордные 248,7 миллиарда долларов. Такими сведениями поделились в Центробанке России.

Соответствующий рост происходит за счет покупки ЦБ металла и добавление его к резервам. Кроме того, он связан с увеличением рыночной цены, уточняют «Известия».

«Так как физическое золото хранится внутри страны и заморозить, а тем более конфисковать его другим государствам невозможно, то РФ стала закупать в больших объемах драгоценный металл и китайский юань, вместо прежних американских долларов и евро», — рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Страны Запада, между тем, пытаются нанести финансовый ущерб России, пользуясь ситуацией на море. По словам посла в Дании Владимира Барбина, Москва будет пресекать попытки «пиратства» в отношении танкеров с российской нефтью.