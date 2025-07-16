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РЖД думают поставить «Сапсаны» на Минск, Нижний Новгород, Воронеж

РЖД с пуском ВСМ в Петербург могут переставить «Сапсаны» на Минск и Воронеж.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом думают переставить поезда «Сапсан» на маршруты Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.

«Сапсаны» в настоящее время курсируют между Москвой и Петербургом. Колесников отметил, что пока однозначного ответа, на какие направления поставят эти поезда с запуском ВСМ, нет. Решение будет приниматься ближе к дате запуска магистрали.

«Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется», — сказал Колесников.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.