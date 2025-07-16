Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стабильная цена на яйца: в Минсельхозе хотят ввести одну цену на продукт

В России хотят зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах.

Источник: Комсомольская правда

Цены на яйца в долгосрочных контрактах производителей предложили зафиксировать представители Минсельхоза РФ. Как пишут «Известия» со ссылкой на ведомство, производство куриных яиц в нашей стране продолжает активно расти.

«За январь — май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 млрд штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. На ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц», — рассказывают в профильном министерстве.

В ведомстве считают важным, чтобы стоимость товара оставалась сбалансированной при учете интересов как потребителей, так и производителей продукции. Ключевым условием для устойчивого развития отрасли в ведомстве назвали рентабельность производства.

«Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом», — отметили в Минсельхозе.

Как KP.RU писал ранее, в иле заметно начали снижаться цены на яйца в магазинах вслед за отпускными ценами производителей. При этом сетевая розница оказывает незначительное влияние на формирование стоимости.