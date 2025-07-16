Стабильная цена на яйца: в Минсельхозе хотят ввести одну цену на продукт

Цены на яйца в долгосрочных контрактах производителей предложили зафиксировать представители Минсельхоза РФ. Как пишут «Известия» со ссылкой на ведомство, производство куриных яиц в нашей стране продолжает активно расти.
«За январь — май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 млрд штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. На ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц», — рассказывают в профильном министерстве.
В ведомстве считают важным, чтобы стоимость товара оставалась сбалансированной при учете интересов как потребителей, так и производителей продукции. Ключевым условием для устойчивого развития отрасли в ведомстве назвали рентабельность производства.
«Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом», — отметили в Минсельхозе.
Как KP.RU писал ранее, в иле заметно начали снижаться цены на яйца в магазинах вслед за отпускными ценами производителей. При этом сетевая розница оказывает незначительное влияние на формирование стоимости.