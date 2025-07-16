Стабильная цена на яйца: в Минсельхозе хотят ввести одну цену на продукт

«Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом», — отметили в Минсельхозе.