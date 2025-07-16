В Хабаровском крае растет доступность авиаперевозок

Пассажиропоток вырос с 71,6 тысячи человек в 2020 году до 101,7 тысячи в 2024 году. В первом полугодии 2025 года перевезено уже 39,6 тысячи пассажиров. Количество рейсов увеличено до 2100 (+413 к 2024 году).