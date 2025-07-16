В Хабаровском крае растет доступность авиаперевозок

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в регионе продолжается работа по улучшению транспортной доступности. В 2025 году авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии» выполняют регулярные рейсы по 15 маршрутам, сохраняя цены на билеты на уровне прошлого года благодаря краевым субсидиям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пассажиропоток вырос с 71,6 тысячи человек в 2020 году до 101,7 тысячи в 2024 году. В первом полугодии 2025 года перевезено уже 39,6 тысячи пассажиров. Количество рейсов увеличено до 2100 (+413 к 2024 году).
Жители северных районов могут приобрести льготные билеты по фиксированным ценам: 4500 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей от двух до 12 лет.
За шесть месяцев 2025 года этой возможностью воспользовались 20 тысяч пассажиров при объеме субсидий 102,6 миллиона рублей. Дополнительно действуют спецтарифы для молодежи и пенсионеров, позволившие сэкономить 4,5 тысячи пассажирам 22,5 миллиона рублей за первый квартал.