В Новосибирской области выросли цены на бензин и дизельное топливо

В Новосибирской области снова подорожало моторное топливо. Так, сильнее всего вырос в цене бензин марки АИ-92 — на 0,9 процента. На втором месте АИ-95 и дизельное топливо — на 0,8 процента. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,2 процента. Цены на газовое моторное топливо не изменились. Об этом сообщили в Новосибирскстате.
— В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года индекс потребительских цен на моторное топливо составил 100,8 процента, — говорится в сообщении.
Так, по данным конец июня, литр бензина АИ-92 обходился в 55,7 рубля, АИ-95 — 59,69 рубля, АИ-98 и выше — 79,7 рубля, дизельное топливо — 74,5 рубля, газовое моторное топливо — 27,9 рубля.