В Новосибирской области выросли цены на бензин и дизельное топливо

В Новосибирской области снова подорожало моторное топливо. Так, сильнее всего вырос в цене бензин марки АИ-92 — на 0,9 процента. На втором месте АИ-95 и дизельное топливо — на 0,8 процента. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,2 процента. Цены на газовое моторное топливо не изменились. Об этом сообщили в Новосибирскстате.