Названа главная причина, почему россияне покупают готовую еду в доставках

Готовая еда с доставкой стала настоящим трендом среди россиян. Стала известна главная причина такой популярности доставок. По данным компании «Нильсен», 88% людей, покупающих готовую еду, делают это именно для того, чтобы сэкономить время на процессе приготовления.
— Время на готовку — такой же ресурс, как и деньги на продукты. Примерная стоимость часа работы в крупных городах сейчас сопоставима с ценой готового блюда, — рассказала директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина в беседе с KP.RU.
По ее словам, люди также учитывают другие способы времяпрепровождения — активный отдых, общение в социальных сетях и игры на компьютере, которые приносят гораздо больше удовольствия, чем процесс готовки.
Кроме того, сменился и стиль жизни: семейные ужины ушли в прошлое. У всех разные графики, и собрать всех за столом теперь стало сложнее. А порция готовой еды на одного проще и дешевле.
Напомним, 44% опрошенных россиян признались, что покупают готовую еду в магазинах. Некоторые предпочитают заказывать готовую еду только изредка и лишь конкретные блюда, в то время как другие пользуются этим сервисом почти каждый день.