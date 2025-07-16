В Новосибирске ликвидируют более 500 незаконных киосков из-за долгов

С 2022 года в Новосибирске действует ограничение на демонтаж ларьков и павильонов. Оно было введено в рамках поддержки малого бизнеса на фоне санкционного давления и сложной экономической обстановки. Однако сейчас этот мораторий не распространяется на постройки, установленные самовольно, а также на объекты с задолженностью по арендным платежам. С 1 июля послабление также не касается тех, чьи киоски и павильоны не соответствуют требованиям к внешнему виду.