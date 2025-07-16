В Перми расселили три аварийных дома в районе Мотовилиха

В Мотовилихинском районе Перми завершилось расселение сразу трех аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.
Речь идет о домах № 14, 16 и 18 на улице Индустриализации. В первом здании находилось 81 жилое помещение, где проживали 148 человек. Во втором — 43 квартиры, в которых жили 106 человек. В третьем — 39 помещений, рассчитанных на 82 жителя. Общая площадь всех трех домов составила более 5 тысяч квадратных метров.
Все жильцы получили компенсации или благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности их прежнего жилья.