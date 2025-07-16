В Перми расселили три аварийных дома в районе Мотовилиха

Речь идет о домах № 14, 16 и 18 на улице Индустриализации. В первом здании находилось 81 жилое помещение, где проживали 148 человек. Во втором — 43 квартиры, в которых жили 106 человек. В третьем — 39 помещений, рассчитанных на 82 жителя. Общая площадь всех трех домов составила более 5 тысяч квадратных метров.