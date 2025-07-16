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Нижегородцы раскупают студии на вторичном рынке жилья

Интерес к студиям вырос на 17% за месяц.

Источник: Время

Предложение квартир на платформе «Авито Недвижимость» выросло на 14% с начала года и на 1% — за месяц. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

В Нижнем Новгороде за месяц рост составил 5%. При этом предложение однокомнатных квартир выросло на 4%, двухкомнатных — на 5% и студий — на 9%.

Интерес покупателей на вторичном рынке за месяц увеличился в Нижнем Новгороде на 17%.

Цены на квартиры на вторичном рынке при этом продолжают снижаться. В Нижнем Новгороде стоимость вторичного жилья составила 7,9 млн рублей или 152 тысячи в пересчете за квадратный метр.