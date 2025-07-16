Нижегородцы раскупают студии на вторичном рынке жилья

Предложение квартир на платформе «Авито Недвижимость» выросло на 14% с начала года и на 1% — за месяц. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
В Нижнем Новгороде за месяц рост составил 5%. При этом предложение однокомнатных квартир выросло на 4%, двухкомнатных — на 5% и студий — на 9%.
Интерес покупателей на вторичном рынке за месяц увеличился в Нижнем Новгороде на 17%.
Цены на квартиры на вторичном рынке при этом продолжают снижаться. В Нижнем Новгороде стоимость вторичного жилья составила 7,9 млн рублей или 152 тысячи в пересчете за квадратный метр.