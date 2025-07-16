В Новосибирске построят новый пешеходный мост через Тулу

В Новосибирске через реку Тулу появится новый пешеходный мост — он соединит улицу Тульскую с садовыми обществами «Умелый строитель» и «Новая Сибирь». Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.
«Старую переправу когда-то сделали хозяйственным способом, без проекта. Со временем конструкция начала разрушаться. Чтобы обеспечить безопасный проход, укрепляем откосы, ремонтируем настил и ведём ежедневный мониторинг», — уточнил мэр.
Также, по его словам, сейчас выбирается подрядчик для проектирования.