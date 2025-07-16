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В Новосибирске построят новый пешеходный мост через Тулу

Через реку Тулу построят пешеходный мост.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске через реку Тулу появится новый пешеходный мост — он соединит улицу Тульскую с садовыми обществами «Умелый строитель» и «Новая Сибирь». Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

«Старую переправу когда-то сделали хозяйственным способом, без проекта. Со временем конструкция начала разрушаться. Чтобы обеспечить безопасный проход, укрепляем откосы, ремонтируем настил и ведём ежедневный мониторинг», — уточнил мэр.

Также, по его словам, сейчас выбирается подрядчик для проектирования.