С Золотого моста во Владивостоке снова смыло асфальт — ямы обещают заделать

Сейчас одна из полос дороги на Золотом мосту выглядит довольно плачевно. Похоже, что её перерыли кроты, или же виноват метеоритный дождь, пишут горожане в сети. Со временем ямы только разрастаются, не щадя водителей. Кроме того, на дороге лежат камни, которые усложняют ситуацию.