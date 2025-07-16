С Золотого моста во Владивостоке снова смыло асфальт — ямы обещают заделать

После нескольких июльских дождей движение по Золотому мосту Владивостока превратилось в испытание для водителей. Особенно сильно «изрешетило» среднюю полосу по направлению в сторону центра города. В краевом Минтрансе корр. ИА PrimaMedia рассказали, что ямы начнут заделывать после дождей, а вот полномасштабного ремонта стоит ждать не раньше следующего года.
Сейчас одна из полос дороги на Золотом мосту выглядит довольно плачевно. Похоже, что её перерыли кроты, или же виноват метеоритный дождь, пишут горожане в сети. Со временем ямы только разрастаются, не щадя водителей. Кроме того, на дороге лежат камни, которые усложняют ситуацию.
Комфортную езду без последствий для «ходовки» автомобиля водителям обеспечат после дождей. Ямочный ремонт выполнит компания ООО «ВСК-1» в рамках содержания. А вот полномасштабный ремонт начнется не раньше следующего года.
«Заключен контракт 266/25 на разработку проектной документации для ремонта моста, но ремонт будет не в текущем году», — рассказали в краевом Минтрансе.
Отметим, что прогнозы синоптиков пока безрадостные. Приморье остаётся под влиянием атмосферных фронтов и тропической депрессии, которая вышла на акваторию Японского моря. По данным Примгидромета, 15 и 16 июля циклон продолжит медленное движение на северо-запад в сторону Корейского полуострова и Китая. В регионе по-прежнему будет преобладать неустойчивая погода с дождями.