Центр притяжения детей. В Омске обновили стадион «Шинник»

Как рассказал тренер СШОР «Академия Омского футбола “Иртыш” Андрей Пермяков, на поле появились бугры, скорее всего, из-за времени, ведь его обновляли около 12 лет назад. Этот стадион — центр притяжения детей и подростков со всего района, так как он здесь единственный. Все ребята, живущие рядом, занимаются в спортивной школе или приходят на поле играть. Сейчас работы продолжаются, принять обновлённый стадион футболистов сможет уже в конце лета — готов он будет к середине августа.