Центр притяжения детей. В Омске обновили стадион «Шинник»

Построенный ещё в 1971 году, он стал настоящим центром притяжения для сотен детей и подростков. Скоро они смогут тренироваться на современном высококачественном покрытии, отвечающем всем требованиям профессионального спорта.
Подробности в материале сайта omsk.aif.ru.
Центр спортивной жизни.
Работы по обновлению стадиона начались в конце мая этого года и сегодня находятся на завершающем этапе. Уже в августе футбольное поле будет готово к новым победам и спортивным достижениям.
Это событие стало настоящим знаковым моментом для города, ведь стадион «Шинник» — единственный в Кордном посёлке спортивный объект, который предоставляет возможности для тренировок и соревнований на качественном уровне.
«Стадион, построенный в 1971 году, изначально принадлежал предприятию “Омскшина”. В 2000-х годах его передали в ведение городской администрации. Стадион был в очень плохом состоянии, критическом, но частичный ремонт уже выполнен», — рассказал мэр города Омска Сергей Шелест.
Проект стал возможным благодаря поддержке Российского футбольного союза, а также значительным инвестициям из городского бюджета. В общей сложности для проведения работ по реконструкции было выделено более 24 млн руб., из которых более 6 млн — средства муниципалитета. Финансы пошли на обновление покрытия, укрепление основания и улучшение инфраструктуры самого стадиона. По итогам торговых процедур образовалась экономия, которая будет направлена на оборудование трибун стадиона.
Как рассказал тренер СШОР «Академия Омского футбола “Иртыш” Андрей Пермяков, на поле появились бугры, скорее всего, из-за времени, ведь его обновляли около 12 лет назад. Этот стадион — центр притяжения детей и подростков со всего района, так как он здесь единственный. Все ребята, живущие рядом, занимаются в спортивной школе или приходят на поле играть. Сейчас работы продолжаются, принять обновлённый стадион футболистов сможет уже в конце лета — готов он будет к середине августа.
Новый газон — это не просто улучшение внешнего вида поля, это создание условий для более качественной подготовки юных футболистов. Такой проект даёт возможность не только улучшить спортобъект, но и вдохновить подрастающее поколение на достижение высоких спортивных результатов.
Радость для юных футболистов.
Особенно важным это обновление стало для юных футболистов, многие из которых занимаются спортом уже 5−6 лет. Некоторые мальчишки приезжают на тренировки издалека. Теперь они смогут заниматься на профессиональном, комфортном и безопасном покрытии. Для юных спортсменов, таких как Богдан Леонов и Дмитрий Голозов, играющих в футбол с ранних лет, это большая радость. Они уже с нетерпением ждут, когда смогут обыграть всех своих соперников на этом поле.
На месте старого теперь установлен высококачественный искусственный газон, который обеспечит превосходные условия для проведения футбольных матчей при любых погодных условиях. Примечательно, что демонтированное старое покрытие стадиона нашло новое применение. Его использовали для обустройства футбольного поля на территории школы № 107.
Поддержка юношеского спорта выходит на новый уровень благодаря подобным инициативам. Создание комфортных условий для школьных команд не только способствует развитию юных футболистов, но и формирует крепкую базу для будущих спортивных достижений города.
Ещё 18 объектов.
Работы по реконструкции планируется продолжить. В этом году городские власти запланировали проведение ремонтных работ на ещё 18 спортивных объектах. Программа включает обновление окон, улучшение внутренней отделки помещений, а также установку системы экстренного оповещения для безопасности всех посетителей.